Z mladostno energijo zaznamovani Tartuffe premierno v MGL

Ljubljana, 1. marca - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo drevi premiera Molierovega Tartuffa ali Sleparja v režiji Tina Grabnarja, ki se je z mlado ekipo spopadel s to gledališko klasiko. Kot je dejal režiser, so skušali pri uprizoritvi like dobro razumeti, sam tekst pa so osvobodili "klasicističnega balasta". Tartuffa igra Matej Puc, Orgona pa Jure Henigman.