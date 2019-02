Azijske borze v znamenju negativnih gibanj

Tokio, 28. februarja - Pomembnejše azijske borze so danes pretežno v znamenju negativnih gibanj. V središču pozornosti vlagateljev je srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, pozorni pa so tudi na trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.