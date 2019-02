Dallas prekinil črni niz, drama s srečnim koncem v Miamiju

Dallas, 28. februarja - Košarkarji iz Dallasa so po petih zaporednih porazih končno okusili slast zmage in v svojem American Airlines Centru ukanili Indiano s 110:101. Odločilno vlogo za zmago teksaške ekipe je odigral slovenski čudežni deček Luka Dončić, ki je dan pred praznovanjem svojega 20. rojstnega dne dosegel 26 točk, deset skokov in sedem podaj.