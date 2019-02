Madrid, 27. februarja - Največja španska nogometna tekmeca Barcelona in Real Madrid sta danes odigrala prvega od dveh clasicov v nekaj dneh. V polfinalu pokala so bili uspešnejši Katalonci, ki so v Madridu na povratni tekmi slavili s 3:0 (0:0) in se s skupnim izidom 4:1 uvrstili v finale.