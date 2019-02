Na Hrvaškem rešili zapuščenega medvedka

Zagreb, 27. februarja - Na stari cesti Reka - Zagreb v Gorskem kotarju nedaleč od Delnic so prebivalci v torek našli medvedjega mladiča. Najprej so mislili, da gre za mehko igračo, a so potem ugotovili, da gre za mladiča, ki je star približno mesec in pol. Pristojne službe so danes medvedka prepeljale v živalski vrt v Zagrebu.