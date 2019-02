Bela hiša zaradi neprijetnih vprašanj Trumpu dopisnikom onemogočila dostop do večerje s Kimom

Washington, 27. februarja - Washington Post poroča, da je Bela hiša dopisnikom agencij AP, Reuters in Bloomberg ter časopisa Los Angeles Times prepovedala pokrivanje današnje večerje med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom v Hanoju, ker so pred tem glasno zastavljali neprijetna vprašanja predsedniku ZDA.