Ameriške tovarne decembra dobile le malenkost več naročil kot novembra

Washington, 27. februarja - Ameriške tovarne so decembra zabeležile le malenkostno rast naročil. Ta so v primerjavi z novembrom narasla za 0,1 odstotka na 254,4 milijarde dolarjev, je pokazalo zaostalo poročilo ministrstva za trgovino. Za 0,1 odstotka so naročila narasla tudi brez upoštevanja muhastega transportnega sektorja.