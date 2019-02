Mladi si želijo pravične, odprte in vključujoče Evrope

Ljubljana, 27. februarja - Več kot sto mladih iz vse Slovenije je danes v državnem zboru spregovorilo o pomembnih vprašanjih, povezanih z Evropsko unijo in aktivnim državljanstvom. Javna tribuna je odprla vprašanja o sodelovanju in udeležbi mladih pri upravljanju javnih zadev ter izobraževanju in zaposlovanju. Med drugim si želijo pravične, odprte in vključujoče Evrope.