Ljubljana, 27. februarja - Odbojkarji ACH Volleyja so v tekmi 6. kroga lige prvakov (skupina C) izgubili s francoskim Chaumontom z 1:3 (-17, 23, -15, -16). Ljubljančani so tako ostali brez zmage v ligi prvakov v sezoni 2018/19 in tudi na zadnjem mestu svoje skupine.