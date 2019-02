Britanski parlament razpravlja o prihodnjih korakih pri brexitu

London, 27. februarja - Britanski parlament je začel razpravo o prihodnjih korakih v procesu britanskega izstopa iz Evropske unije. Po razpravi bodo zvečer okoli 20. ure po srednjeevropskem času glasovali o predlogu premierke Therese May, ki predvideva glasovanje o britanskem izstopnem sporazumu do 12. marca ter nato morda še o brexitu brez dogovora in njegovi preložitvi.