Tratnik hitro našel nov klub, do konca sezone član Heliosa

Domžale, 27. februarja - Košarkarji Helios Suns so pred začetkom lige Nova KBM za prvaka dobili okrepitev na položaju krilnega centra, v Domžale se je po desetletju vrnil 29-letni Igor Tratnik, ki je danes prekinil pogodbo s Petrol Olimpijo. Dres Heliosa bo nosil vsaj do konca letošnje sezone, so sporočili Domžalčani.