Bogatajeva tretja v kvalifikacijah na SP

Seefeld, 27. februarja - Vse štiri slovenske smučarske skakalke Urša Bogataj, Nika Križnar, Špela Rogelj in Jerneja Brecl so se uvrstile na današnjo posamično tekmo na srednji skakalnici na svetovnem prvenstvu v Seefeldu. V kvalifikacijah je bila med njimi najboljša Bogatajeva, ki je skočila 100 metrov in zbrala 118,2 točke.