Slovenci ambiciozno na igre specialne olimpijade

Ljubljana, 27. februarja - Poletne svetovne igre specialne olimpijade, največje športno tekmovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju, bosta letos gostila Abu Dabi in Dubaj. Od 14. do 21. marca bo Slovenijo zastopalo 28 tekmovalcev, šest v atletiki, štirje v plavanju, trije v namiznem tenisu, po dva v kolesarstvu, judu in balinanju ter košarkarska ekipa.