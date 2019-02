V APT premiera Mazohistke Katje Perat v režiji Nejca Gazvode.

Novo mesto, 28. februarja - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu bodo drevi ob 20. uri kot prvo v letošnji gledališki sezoni premierno uprizorili predstavo Mazohistka po romanu Katje Perat v zasnovi in režiji Nejca Gazvode. Igralska zasedba temelji na mladih igralcih, ki so lahko ob podpori veteranskih imen razvili svoje vloge, so sporočili iz APT.