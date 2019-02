Spremembe v šolstvu po mnenju udeležencev seje odbora potrebne, a morajo biti strokovne

Ljubljana, 27. februarja - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino je danes v luči peticije društva Svet staršev razpravljal o potrebnih spremembah v šolstvu. Udeleženci seje so se večinoma strinjali, da so določene spremembe potrebne, a hkrati opozarjali, da jih je treba uveljavljati na strokovni ravni in v dialogu z vsemi, ki jih to področje zanima.