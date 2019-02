V DeSUS podaljšali rok za evidentiranje kandidatov za evropske volitve

Ljubljana, 27. februarja - V stranki DeSUS so podaljšali rok za evidentiranje kandidatov in kandidatk za nastop na evropskih volitvah, in sicer do 10. marca. Kot je pojasnil prvak stranke Karl Erjavec, so tako danes odločili člani izvršnega odbora in sveta stranke DeSUS, ker sedanji evropski poslanec Ivo Vajgl po dveh zaporednih mandatih na volitvah ne bo kandidiral.