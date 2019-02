Celje/Velenje, 27. februarja - Policiste so danes okoli 9.30 obvestili o ropu banke v Cankarjevi ulici v Velenju. Zamaskirani neznanec, oblečen v temnejša oblačila, je vstopil v prostore banke, s hladnim orožjem zagrozil zaposlenim in zahteval denar. Ko ga je dobil, je pobegnil po Cankarjevi ulici v smeri Šaleške ceste, so sporočili s Policijske uprave Celje.