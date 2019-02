Javna predstavitev mnenj o drugem tiru predvidoma 20. marca

Ljubljana, 27. februarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo predvidoma 20. marca opravil javno predstavitev mnenj o drugem tiru Divača-Koper. Po besedah državne sekretarke na infrastrukturnem ministrstvu Nine Mauhler želijo javnosti podrobneje predstaviti investicijski program projekta in pridobiti mnenja zlasti glede vprašanja, kje so še mogoče izboljšave.