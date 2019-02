Ljubljana, 27. februarja - Predsednik SMC in zunanji minister Miro Cerar bo ob 12.30 v malem novinarskem središču na Gregorčičevi ulici 25 dal izjavo po srečanju s premierjem Marjanom Šarcem glede ponujenega odstopa ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, so sporočili iz SMC. (STA)