Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 27. februarja - Nevarnost snežnih plazov je v gorah predvsem nad nadmorsko višino okoli 1400 metrov zmerna. V visokogorju so še zameti, klože in opasti. Predvsem so nevarna mesta z napihanim snegom na senčnih in strmejših pobočjih nad gozdno mejo, tam se lahko plaz sproži ob večji obremenitvi snežne odeje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.