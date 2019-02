Na Mariborskem Pohorju smuka do doline le še do sobote

Maribor, 27. februarja - Na Mariborskem Pohorju se bo zaradi spomladanskih vremenskih razmer do doline uradno mogoče smučati le še do sobote. Kot so sporočili iz Marproma, ki upravlja s tamkajšnjimi žičniškimi napravami, bodo zaključek smuke po Čopovi progi in progi do Snežnega stadiona pospremili tudi s posebnimi, cenejšimi vozovnicami in pestrim glasbenim programom.