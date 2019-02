Januarja počasnejša rast posojil v območju evra

Frankfurt, 27. februarja - Posojila zasebnemu sektorju so januarja narasla, vendar je bila rast počasnejša kot decembra, kažejo podatki Evropske centralne banke (ECB). Vidni so namreč že prvi učinki končanja stimulativnih ukrepov, s katerimi je ECB minula leta spodbujala posojanje denarja in rast gospodarske aktivnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.