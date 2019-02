Selitev na manjšo napravo v Seefeld še ni obrodila sadov

Seefeld, 27. februarja - Potem ko so smučarski skakalci na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju končali nastope na veliki skakalnici v Innsbrucku, Slovenija je iztržila deseto mesto Timija Zajca in ekipno šesto mesto, so se preselili v Seefeld. Tam jih na srednji napravi v petek čaka posamična tekma, v soboto pa skupaj z dekleti še tekma mešanih ekip.