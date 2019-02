Evropske borze s padci v nov dan

London/Frankfurt/Pariz, 27. februarja - Evropske borze so nov trgovalni dan začele s padci indeksov. Vlagatelji so v začetku trgovanja pozorni predvsem na delnice Air France-KLM, ki so v Parizu pod velikimi pritiski po napovedi, da bo Nizozemska povečala svoj lastniški delež v skupini. Doslej so izgubile že okrog 10 odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.