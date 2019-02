Policisti zaradi nezakonitega lova ptic nad 62-letnika s Koprskega

Koper, 27. februarja - Policisti so minuli teden zaradi suma nezakonitega lova zavarovanih vrst ptic pevk pod drobnogled vzeli 62-letnika iz ene od koprskih vasi in ugotovili, da ima v ujetništvu 20 ptic zaščitenih vrst. Policisti so osumljencu ptice zasegli, vse razen ene so po veterinarskem pregledu vrnili v naravo, s preiskavo pa še nadaljujejo.