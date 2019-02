V indonezijskem rudniku zlata zasutih več kot 40 rudarjev

Džakarta, 27. februarja - Na indonezijskem otoku Sulavezi se je v torek zvečer zrušil del nezakonitega rudnika zlata, pri čemer so umrli trije rudarji, več kot 40 pa jih je domnevno zasutih, so danes sporočile indonezijske oblasti. Po nesreči so rešili najmanj 14 poškodovanih rudarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.