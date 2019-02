Napetosti med Indijo in Pakistanom se zaostrujejo

Islamabad/New Delhi, 27. februarja - Pakistanska vojska je danes sporočila, da so v zračnem prostoru nad Kašmirjem sestrelili dve indijski vojaški letali, pri čemer so enega pilota zajeli. Indijska stran je medtem Pakistan obtožila, da so pakistanska vojaška letala kršila zračni prostor nad indijskim delom te sporne pokrajine, ki si jo lastita obe državi.