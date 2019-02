Kralji s Kopitarjem klonili še devetič zapored

Raleigh, 27. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL tokrat gostovali v Raleighu in tudi proti Carolina Hurricanes niso prekinili črnega niza. Kralji so namreč izgubili še deveto zaporedno tekmo, gostitelji so slavili kar s 6:1, in so trdno zasidrani na zadnjem mestu zahodne konference.