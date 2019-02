V migrantskih centrih v ZDA v štirih letih skoraj 6000 prijav spolnih zlorab otrok

Washington, 27. februarja - Ameriškemu uradu za preseljevanje beguncev so med oktobrom 2014 in julijem 2018 prijavili 4556 primerov spolnih zlorab otrok, pravosodno ministrstvo ZDA pa je dobilo še 1303, kažejo podatki ameriškega ministrstva za zdravje in socialo. Administracija predsednika Donalda Trumpa zagotavlja, da je večina prijav neutemeljenih.