Nemke pričakovano svetovne prvakinje, Slovenke brez odličja

Seefeld, 26. februarja - Nemke Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt in Katharina Althaus so na premierni ekipni tekmi smučarskih skakalk na svetovnih prvenstvih prepričljivo osvojile naslov. Slovenske skakalke Špela Rogelj, Jerneja Brecl, Nika Križnar in Urša Bogataj se danes niso vmešale v boj za odličja in so prvo žensko ekipno tekmo končale na četrtem mestu.