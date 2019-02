Pri spravilu lesa v gozdu Črnovi se je smrtno poškodoval moški

Velenje, 26. februarja - Pri spravilu lesa v gozdu pri Črnovi je danes okoli 13. ure večje drevo stisnilo moškega. Posredovali so gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet, podrli drevo, ki je ogrožalo reševanje in izpod kmetijsko delovnega priključka izvlekli 61-letnega ponesrečenca, ki je zaradi poškodb umrl, so sporočili iz uprava za zaščito in reševanje.