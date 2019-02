Letošnji februar kljub vsemu najverjetneje ne bo prinesel temperaturnih rekordov

Ljubljana, 26. februarja - Letošnji februar, ki je bil v primerjavi s prejšnjimi leti nadpovprečno topel, še ni prinesel nobenih temperaturnih rekordov, kar se sicer do konca meseca še lahko spremeni. V četrtek bomo namreč pod vplivom še toplejšega zraka, je pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Najvišjo temperaturo so danes izmerili v Metliki, in sicer 21,3 stopinje Celzija.