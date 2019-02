Avstralski kardinal Pell spoznan za krivega spolnih zlorab

Melbourne, 26. februarja - Sodišče v Melbournu je danes kardinala Georgea Pella spoznalo za krivega posilstva dečka in nadlegovanja še enega otroka v 90. letih prejšnjega stoletja. Pell je tako najvišji predstavnik katoliške cerkve, ki je bil spoznan za krivega spolnih zlorab. V Vatikanu so poudarili, da spoštujejo avstralsko pravosodje, avstralski škofje so šokirani.