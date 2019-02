V BIH dogovor o poteku avtoceste med Sarajevom in Beogradom

Zagreb/Sarajevo, 26. februarja - Oblasti obeh entitet v Bosni in Hercegovini so po večmesečnih pogajanjih dosegle dogovor o poteku avtoceste, ki bo povezala Sarajevo in Beograd. Vrednost del je ocenjena na tri milijarde evrov, ki naj bi jih prispevala Turčija. Nova avtocesta naj bi skrajšala pot med Ljubljano in Solunom za približno 200 kilometrov.