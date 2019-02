Nemke v vodstvu, Slovenke za zdaj oddaljene od stopničk

Seefeld, 26. februarja - Nemške smučarske skakalke so prepričljivo v vodstvu po prvi seriji prve ekipne tekme smučarskih skakalk na svetovnih prvenstvih. V Seefeldu so druge Norvežanke, tretje pa Avstrijke. Slovenska skakalke Špela Rogelj, Jerneja Brecl, Nika Križnar in Urša Bogataj so na četrtem mestu za zdaj precej oddaljene od želenih stopničk.