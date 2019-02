Slovenski državljan med osumljenimi utaje davkov na Hrvaškem

Zagreb, 26. februarja - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti petim hrvaškim državljanom in 55-letnemu slovenskemu državljanu zaradi suma utaje davkov. V podobnem primeru so osumili še osem hrvaških državljanov. Vseh 14 oseb so danes tudi prijeli, je potrdilo hrvaško notranje ministrstvo.