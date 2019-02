Na Bovškem varno odstranili več nevarnih najdb iz druge svetovne vojne

Bovec, 26. februarja - Na gradbišču krožišča pri letališču v Bovcu so našli več kosov granat in protitankovskih min, ki izvirajo iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarne najdbe so pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severnoprimorske regije varno odstranili ter odpeljali v uničenje.