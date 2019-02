V Metliki v delovni nesreči umrl moški

Metlika, 26. februarja - Policisti so bili v ponedeljek nekaj pred 14. uro obveščeni, da je pri delu v gozdu pri naselju Gornje Dobravice v Metliki na 70-letnega moškega padlo drevo. Pri podiranju hrasta na strmem pobočju se je deblo upognilo, prečno počilo in padlo nanj. Moški je pozneje zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.