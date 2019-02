Maribor maja s sejmom športa in zdravja znova postaja sejemsko mesto

Maribor, 26. februarja - Športni objekti Maribor nameravajo skupaj s partnerji 17. in 18. maja nekoč že sejemsko mesto Maribor znova prebuditi in ga vrnili na zemljevid sejemskih mest. Na današnji novinarski konferenci so tako napovedali organizacijo prvega mednarodnega sejma športa in zdravja, ki bo potekal v Ledni dvorani in Športnem parku Tabor.