V Mozartovi hiši na Dunaju koncert slovenskih glasbenikov

Dunaj, 26. februarja - V Mozartovi hiši na Dunaju bodo danes četrto leto zapored v organizaciji Slovenskega kulturno informacijskega centra (Skica) in slovenskega veleposlaništva v Avstriji nastopili slovenski glasbeniki. Dunajskemu občinstvu se bodo predstavili Davorin Mori, Matija Krečič in Miha Firšt, so sporočili iz Skice.