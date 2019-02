New York, 27. februarja - Film The Man Who Killed Don Quixote scenarista in režiserja Terryja Gilliama je po več desetletjih negotovosti o tem, ali bo sploh dokončan ali ne, dočakal datum predvajanja v ZDA. V kinih bo po napovedih na sporedu le en dan - 10. aprila, poroča portal Consequence of Sound.