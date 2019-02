Bertoncelj ni odstopil od davka na nepremičnine

Ljubljana, 26. februarja - Ministrstvo za finance ni odstopilo od priprave davka na nepremičnine, zatrjuje minister Andrej Bertoncelj in dodaja, da bo davek uveden, ko bodo evidence popolne. Kdaj bo to, ni znano. Podatki o zemljiščih z državnimi cestami in železnico bi lahko bili urejeni do 1. junija letos, o zemljiščih z občinskimi cestami pa v dveh tretjinah do konca leta.