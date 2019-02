Na NIJZ za varno pustovanje s svetlimi kostumi in odsevnimi trakovi

Ljubljana, 26. februarja - Ob prihajajočem pustnem času na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pozivajo starše, naj se pred pustnim rajanjem z otrokom dogovorijo o spoštovanju varnostnih pravil. Med drugim svetujejo izbiro kostuma svetle barve in uporabo odsevnih trakov. Opozarjajo tudi, da so napihljivi baloni nevarni za otroke do osmega leta starosti.