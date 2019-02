Izidi smuka v Crans Montani tri dni po tekmi spremenjeni

Ljubljana, 26. februarja - Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sporočila, da je spremenila izide smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Crans Montani, ki je bil 23. februarja. Takrat so imeli organizatorji tekme v Švici veliko težav z merjenjem časa, ki za štiri tekmovalke ni bil izmerjen elektronsko. Zanje so uporabili rezervno ročno merjenje, kjer pa je prišlo do napak.