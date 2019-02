Pogačar do zmage po Algarveju kot rezervist in pomočnik

Ljubljana, 26. februarja - Mladi slovenski kolesar Tadej Pogačar je z zmago na dirki po Algarveju marsikateremu kolesarskemu poznavalcu zaprl usta. Nanjo je prišel kot prva rezerva in pomočnik v ekipi UAE Emirates, ponujeno priložnost pa je izkoristil z obema rokama. Navkljub mladosti in neizkušenosti se je izkazal kot kolesar, ki lahko zmaguje na največjih dirkah.

Dirke po Algarveju, ki je ena prvih močnejših etapnih dirk v sezoni, Pogačar sploh ni imel v načrtu. Tja je prišel po naključju, tudi njegove naloge so bile sprva povsem drugačne. "Res je, te dirke nisem imel v načrtu. Bil sem prva rezerva, a je eden od kolesarjev zbolel in sem ga nadomestil. V prvi etapi sem imel nalogo, da pomagam našim sprinterjem, v naslednjih bi moral pomagati Fabiu Aruju. Naši hribolazci so bili ujeti v padcu prvi dan, jaz sem se mu izognil in prišel do priložnosti," je v pogovoru za STA pojasnil Pogačar.

Aru velja za enega glavnih zvezdnikov ekipe, tudi večina drugih kolesarjev ekipe UAE Emirates, ki so dirkali na Portugalskem, so precej bolj uveljavljeni od mladega Slovenca, a so prav vsi do konca dirke garali zanj.

Že v drugi etapi, ko je Pogačar prišel do prve profesionalne zmage, so ga do klanca pripeljali v odličnem položaju, nič drugače ni bilo v naslednjih dneh. "Ni bilo nobene slabe volje. Vsi so dali od sebe vse, vse, kar so lahko. Delali so vse, da smo ubranili majico," je dejal 20-letnik iz Komende, ki se je kot zmagovalec portugalske dirke pridružil Primožu Rogliču, Geraintu Thomasu, Michalu Kwiatkowskemu, Tonyju Martinu, Albertu Contadorju in mnogim drugim zvezdnikom kolesarskega športa.

Lanski zmagovalec največje dirke za mlajše člane po l'Avenirju je vse še enkrat presenetil v tretji etapi, razgibanem posamičnem kronometru, ko je vpisal peti čas in skupno prednost izdatneje povečal. "Nisem pričakoval takega rezultata. Kronometrskega tekmovalnega kolesa sploh nisem imel doma, do takrat sem ga vozil dvakrat. Presenetil sem tudi sebe," je bil iskren čriček iz Komende, kakršen je vzdevek Pogačarja.

V zadnji etapi s ciljnim vzponom na Malhao se je dokončno proslavil. Ob napadih najbližjih kolesarjev v skupnem seštevku je mirno nadaljeval proti cilju in na koncu proslavil velik uspeh v objemu svojega dekleta, tudi slovenske reprezentantke Urške Žigart.

"Cel dan so naši fantje zelo dobro delali, varovali so me pred vetrom in težavami. Petdeset kilometrov pred ciljem so začele ekipe napadati. Na klanec se mi je izšlo. Dal sem vse od sebe, čeprav nisem vedel, kje je pred mano Soren Kragh Andersen, videl sem le Enrica Masa in Wouta Poelsa. Ko sem prišel čez cilj, nisem vedel, ali sem zmagal, povedal mi je maser," je zadnji dan opisal Pogačar.

Pogačarjev načrt dirk navkljub nenapovedanem dirkanju po Algarveju ostaja enak, kot je bil pred začetkom sezone. Kot vrhunec prvega dela sezone je izpostavil dirko po Kaliforniji, kjer si želi biti v najboljši formi, še pred tem se bo preizkusil na močni dirki po Baskiji, posvetil se bo tudi prilagajanju kronometrskega kolesa. Tritedenskih dirk za letos nima v načrtu, upa, da bo na njih dobil priložnost drugo leto.