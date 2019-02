Prihodek od prodaje storitev lani najvišji v desetletju

Ljubljana, 26. februarja - Prihodek od prodaje storitev je bil lani za 8,5 odstotka višji kot v letu 2017 ter najvišji v zadnjih desetih letih, je danes objavil statistični urad. Na visoko rast je vplivala predvsem rast prihodka v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in skladiščenje, so zapisali.