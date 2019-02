Raziskava: HDZ močnejša kot SDP in Živi zid skupaj

Zagreb, 26. februarja - Propadli posli z nakupom izraelskih letal in medel odziv hrvaškega državnega vrha in HDZ na sporne izjave predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija niso bistveno omajali podpore HDZ, ki je tudi februarja v očeh volivcev prva hrvaška politična stranka. HDZ uživa dvakrat večje zaupanje kot prva zasledovalca, SDP in Živi zid, skupaj.