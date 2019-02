Metlika, 26. februarja - Pri delu v gozdu je v ponedeljek popoldne v gozdu pri naselju Gornje Dobravice v Metliki na moškega padlo drevo. Kljub reševanju članov nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika, ki so poškodovanca oskrbeli do prihoda helikopterja, je moški zaradi poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.