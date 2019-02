Stališča o strategiji nacionalne varnosti predstavili tudi v državnem svetu

Ljubljana, 26. februarja - V državnem svetu so danes predstavili predlog nove resolucije o strategiji nacionalne varnosti. Udeleženci so opozorili na nekatere dileme, med drugim so predlagali konkretnejšo opredelitev groženj in tveganj, pri čemer je državni sekretar z ministrstva za obrambo Klemen Grošelj napovedal terminološko uskladitev besedila.