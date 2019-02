Azijske borze s padci

Tokio, 26. februarja - Trgovalni dan na azijskih borzah se izteka v znamenju padcev. Vlagatelji so po dnevih rasti tečajev zaradi optimizma, povezanega s trgovinskimi pogovori med ZDA in Kitajsko, unovčevali dobičke. Nemir so na borze ob tem vnesli indijski zračni napadi v pakistanskem delu Kašmirja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.